Табиб укучының иртәнге ашына нинди ризыклар керергә тиешлеген әйтте

Мәктәп укучысы өчен яхшы иртәнге аш аксым чыганагыннан, шулай ук башка матдәләрдән һәм органик кушылмалардан торырга тиеш, дип сөйләде невролог Али Исмаилов.
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