Подать заявление на голосование в Москве жители регионов могут до 14 сентября

Жители других регионов России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Москве — для этого нужно до 14 сентября подать заявление через сервис "Мобильный избиратель".
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