🇰🇿 Прошедший 6 октября референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане придал новый импульс атомным проектам и в других государствах Средней Азии.
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🇰🇿 Прошедший 6 октября референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане придал новый импульс атомным проектам и в других государствах Средней Азии.
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