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Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 17 человек

Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 17 человек

РИА Новости/Дмитрий Макеев Спасатели в Кабардино-Балкарии нашли тело еще одного альпиниста, погибшего при сходе лавины в ущелье Безенги.

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