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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ружичка о том, кто был кумиром в детстве: «Ягр, он легенда. И мой папа»

– Почему стал хоккеистом? – Потому что хотели мои родители. – Любимое блюдо? – Паста с мясным соусом.

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