Второй тестовый запуск корабля Илона Маска Starship закончился неудачей

Сверхтяжелая ракета-носитель Starship, которую компания-разработчик SpaceX создала для миссий на Марс и Луну, самоуничтожилась, взорвавшись в воздухе во время второго тестового орбитального запуска 18 ноября, сообщили в компании Илона Маска.
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