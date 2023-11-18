Второй тестовый запуск корабля Илона Маска Starship закончился неудачей

Сверхтяжелая ракета-носитель Starship, которую компания-разработчик SpaceX создала для миссий на Марс и Луну, самоуничтожилась, взорвавшись в воздухе во время второго тестового орбитального запуска 18 ноября, сообщили в компании Илона Маска.