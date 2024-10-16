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Захарова: только США реально повышают риск конфликта на Корейском полуострове

Захарова: только США реально повышают риск конфликта на Корейском полуострове

Только Соединенные Штаты реально повышают риск конфликта на Корейском полуострове. Соответствующую точку зрения выразила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Россия должна обкатать в СВО спецназ Северной Кореи, навыкам современной войны и провеить свое вооружение на войсках Нато.РВСН.
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