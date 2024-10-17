В отношении осужденного на 25 лет участника «Азова» возбудили дело о терроризме

В отношении осужденного на 25 лет 33-летнего участника бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, возбудили уголовное дело о терроризме.
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