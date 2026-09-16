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Царьград

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Заставлял смотреть: челябинца осудили за распространение порно

Заставлял смотреть: челябинца осудили за распространение порно

Несколько лет он рассылал ролики для взрослых во "ВКонтакте". Суд Советского района Челябинска вынес приговор 45-летнему местному жителю, который на протяжении нескольких лет навязывал другим пользователям соцсети просмотр откровенных материалов.

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