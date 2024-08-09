В Архангельской области построят новый микрорайон на 28 тысяч человек

Во время открытия II Форума «Арктика — Регионы» в Архангельске Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительство Архангельской области и СЗ «ТРАНССТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» договорились о сотрудничестве при строительстве нового микрорайона «Арктика парк» в Приморском округе Архангельской области.