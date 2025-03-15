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Царьград

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"Не стоило задирать того, кто гораздо крупнее": Трамп о причинах конфликта на Украине

"Не стоило задирать того, кто гораздо крупнее": Трамп о причинах конфликта на Украине

Глава Белого дома поделился своим мнением о начале конфликта на Украине.Президент США Дональд Трамп, говоря о ситуации, которая привела к развитию конфликта на Украине, заявил, что бывший глава Белого дома не должен был допустить этого.

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