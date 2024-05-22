Два дрона ВСУ и четыре ракеты HARM сбили в небе над Белгородской областью

ТАСС/Софья Сандурская Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре противорадиолокационные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.