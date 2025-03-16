Замглавы МИД Грушко: Россия потребует нейтрального статуса Украины

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в интервью газете «Известия», что Россия в рамках разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО принимать её в члены альянса.
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