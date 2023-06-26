БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 158 подписчиков

Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Фото: Михаил Голенков/РИА НовостиТекст: Ольга Самофалова Россия реализует амбициозный проект на море и реках Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх