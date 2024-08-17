Разрешите представиться, Морена, хорошая жена. Мужа не бью, пью в меру. Что-то пошло не так, да? Привычный идеал жены содержит намного больше ограничений.
Хорошая жена. Мужа не бью, пью в меру
Комментарии
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Владимир Соколов
бред. жена не должна пить потому, что ей вынашивать ребенка. жена не должна гулять потому что она должна родить ребенка от мужа, а не от соседа ,а нагулявшая баба грязная, что плохо скажется на будущем ребенке. командиром баба может быть, но тогда не плач, что муж на диване и будь готова тащить всю семью, но бабы первое хотят, а от второго отказываются. поколение зет, просто готовы себя продать за любое бабло и секс для них это просто товар от которого можно отказаться в пользу денег.
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16 час.
Валерий Кривошеев
А Мурене что до проблем рождаемости? Ей бы покрасоваться в интернете перед малолетками!
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8 час.
Владимир Соколов
да ей бабло важнее)) и ей не важно, что возможно пришлые потом ее вздернут на осине
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1 час.
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