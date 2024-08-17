Хорошая жена. Мужа не бью, пью в меру

Владимир Соколов

бред. жена не должна пить потому, что ей вынашивать ребенка. жена не должна гулять потому что она должна родить ребенка от мужа, а не от соседа ,а нагулявшая баба грязная, что плохо скажется на будущем ребенке. командиром баба может быть, но тогда не плач, что муж на диване и будь готова тащить всю семью, но бабы первое хотят, а от второго отказываются. поколение зет, просто готовы себя продать за любое бабло и секс для них это просто товар от которого можно отказаться в пользу денег.