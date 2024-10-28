Автожурналисты и автомеханики разошлись во мнениях по поводу одного популярного внедорожника Jeep

Внедорожники часто становятся объектом полемики как со стороны механиков, так и критиков. Оба смотрят на различные аспекты, поэтому нередко мнение как тех, так и других относительно одной и той же модели могут сильно расходиться.
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