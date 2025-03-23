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В МВД предупредили об угрозах при использовании общественного Wi-Fi

В МВД предупредили об угрозах при использовании общественного Wi-Fi

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Использование открытого бесплатного Wi-Fi, а также зарядных устройств в общественных местах может обернуться для пользователя установкой на устройство вредоносного программного обеспечения.

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