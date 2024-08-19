NDMA: не менее 195 человек погибли из-за ливней в Пакистане с начала июля

В Пакистане с начала июля в результате обильных ливней и последующих наводнений погибли не менее 195 человек, еще 362 пострадали, сообщает издание Express Tribune со ссылкой на национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).
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