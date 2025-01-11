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Царьград

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Крупные потери ВСУ: 535 бойцов и танк Leopard за день в ДНР

Крупные потери ВСУ: 535 бойцов и танк Leopard за день в ДНР

Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике: до 535 военнослужащих и танк Leopard.

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