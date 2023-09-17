Пригожин вытеснил пока ещё живого Зеленского

оя

ольга ястребцева

Хватит уже петь дифирамбы евреям. Время покажет и всё расставит по местам. Кому чего дано - не дано. Поживем увидим. Что должно произойдет, то и произойдет. А чему не бывать - как ни крутитесь, так никогда и не сделаете. Вот мне как городскому обывателю не понятно, зачем Зеленский упорно пролезал в президенты. Видно же, как ему понадобились украинцы для его непонятой цели. Неужели он хотел только развязать гражданскую войну. Ну нахапал милиардиков с Америки. Сел им на шею, виллу какую то, где то купил. Ну и что? Исполнил свою мечту?! Так ему неплохо жилось в Крыму, для него были те же условия, что и сейчас, неизвестно где. В Аргентине прятаться... пустое наваждение. Амерканцам не нравится, что приезжает к ним БОМЖ в футболке и просит выделить очередную субсидию... С какой то стати давать ему бюджетные деньги?!! Весь мир уже понял, вся НАТО поняла, что орлы вляпались. Никому ничего, написано в завещании НАТО. Ах, ах - на Мове должен весь мир разговаривать. Ну ладно, раз уж так хотите, открывайте школы с этим языком, будем учиться и детей учить. Не принцепиально... Главное не расстраивайтесь, а то не рОвен час, на нервяке кнопочку не ту нажмете и... копец планете, когда руки дрожат... Уж итак потеряли спокойное житьё-бытье на климатической войне. Пжары-потопы... кому понадобилось надрываться?!!! Поставили америкасы президента-посмешище и объясняют, что Россия слишком хорошо живет. Сильно многими ископаемыми владеет. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Выгребли все алмазы из Африки - все-то им мало. Как говорится: "Дай тазом подавился". Ну вот и всё у меня. Желаю здравствовать. Не боись, Бог не выдаст - свинья не съест. Аминь.😋😋😋