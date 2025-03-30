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«Реал» забил со штрафного, которого не было. Тапия чисто забрал мяч у Родриго, без контакта». Экс-судья Фернандес о победном голе «Мадрида»

«Мадрид» обыграл «Леганес» со счетом 3:2 в 29-м туре Ла Лиги. На 74-й встречи минуте главный судья встречи Пабло Фуэртес назначил штрафной удар в пользу мадридской команды, зафиксировав фол на Родриго со стороны Ренато Тапии, и показал перуанцу желтую карточку.

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