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В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выросла за неделю в мире более чем на 20%

В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выросла за неделю в мире более чем на 20%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утром в среду, 28 июля, сообщила, что заражаемость коронавирусом нового типа за прошедшую неделю увеличилась в мире на 8%, а смертность - на 21%.

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