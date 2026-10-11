Ультиматум из Вашингтона: Конгресс США требует от Зеленского закончить конфликт

Американские законодатели перешли от дипломатических формулировок к прямым требованиям. На фоне жестких заявлений Дональда Трампа в адрес Киева, конгрессвумен Анна Паулина озвучила позицию штатов: финансирование Украины больше не может продолжаться без политических изменений.