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Царьград

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Ультиматум из Вашингтона: Конгресс США требует от Зеленского закончить конфликт

Ультиматум из Вашингтона: Конгресс США требует от Зеленского закончить конфликт

Американские законодатели перешли от дипломатических формулировок к прямым требованиям. На фоне жестких заявлений Дональда Трампа в адрес Киева, конгрессвумен Анна Паулина озвучила позицию штатов: финансирование Украины больше не может продолжаться без политических изменений.

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