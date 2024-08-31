На рынок РФ готовы вийти б/у авто из Китая Ирэн ОрлонскаяАвтомобили китайского производства, которые вышли на российский рынок после выхода иностранных брендов, вскоре начнут массово поступать на вторичный рынок.
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