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Царьград

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В Туле откроется выставка русского авангарда из коллекции Самары

В Туле откроется выставка русского авангарда из коллекции Самары

Экспозиция «Русский авангард начала XX века» будет работать в Туле с 16 октября по декабрь, ее составят произведения из собрания Самарского областного художественного музея.

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