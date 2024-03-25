За неделю клиенты глобальных фондов акций забрали из них более $21 млрд

За неделю со среды, 13 марта, по 20 марта клиенты всех фондов акций вывели из них почти $21,2 млрд — максимум с декабря 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на записку Bank of America с данными Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) Global.
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