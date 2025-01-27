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Стратегические союзники: Путин поздравил Лукашенко с триумфом на выборах

Стратегические союзники: Путин поздравил Лукашенко с триумфом на выборах

Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля. В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что убедительная победа на выборах является явным свидетельством высокого политического авторитета Александра Лукашенко и несомненной поддержки его политического курса со стороны белорусского народа.

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