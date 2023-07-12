В МИД РФ объяснили, почему Зеленский нагрубил министру обороны Британии

Грубое высказывание президента Украины Владимира Зеленского в адрес министра обороны Британии Бена Уоллеса является шантажом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 июля, передает «Россия 1».
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