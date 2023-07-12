smi.today

4 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Подпись расшифруйте!Абсурд: Бойцов, з...
  • Нина Токарева
    Ни в пятеро, ни в десятеро. Ничего не получат. Пусть мёрзнут и вымирают.«Идите вы лесом»:...
  • Svetlana Kuzmina
    Эрдоган хочет купить самолеты-амфибии? Только вот, это приобретение должно обойтись Турции ооочень дорого, за все "хо...Эрдоган захотел о...

В МИД РФ объяснили, почему Зеленский нагрубил министру обороны Британии

В МИД РФ объяснили, почему Зеленский нагрубил министру обороны Британии

Грубое высказывание президента Украины Владимира Зеленского в адрес министра обороны Британии Бена Уоллеса является шантажом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 июля, передает «Россия 1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх