Число буровых установок в США сократилось до минимума На прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США снизилось на четыре штуки (как и неделей ранее) до 488 штук.
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Число буровых установок в США сократилось до минимума На прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США снизилось на четыре штуки (как и неделей ранее) до 488 штук.
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