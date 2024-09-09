В Крыму запатентовали способ производства сушеных медуз

Как отмечают авторы разработки из керченского отдела Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО», медуза-сырец на 98% состоит из воды, и чтобы обработать медузы перед сушкой, нужно было создать способ, который позволил бы укрепить текстуру медузы и исключить прилипание медузы к полотну для сушки.