“Iran’s message is stark: If the U.S. and Israel restart their air campaign, Tehran will respond with strikes not only on American bases and warships but on airports, pipelines and other civilian targets in the neighboring countries of the Persian Gulf,” the Wall Street Journal reports.
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