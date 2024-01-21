В Сыктывкаре кондуктор удерживал в автобусе школьницу из-за денег

Судебное разбирательство по делу об удержании школьницы в автобусе в Сыктывкаре продолжается. В соответствии с сообщением пресс-службы Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело против кондуктора, который не выпускал ученицу до тех пор, пока ее отец не приехал за ней, пишет Lenta.
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