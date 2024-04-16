Куда сходить: интересные мероприятия 17 июня в Крыму

ТЕАТР Театр им. Горького (Симферополь, ул. Пушкина, 15) «Не бросайте пепел на пол» 18+ 17 апреля, 19:00 В спектакле органично переплелись драматизм и острая комедийность, философская глубина и неожиданные повороты сюжета.
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