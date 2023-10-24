«Эксперт РА» сообщил о росте объема размещений облигаций почти втрое. Общий объем рынка долговых бумаг в России к 30 сентября достиг 23,4 трлн рублей — это рекордный показатель за все время наблюдений, подсчитали аналитики.
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