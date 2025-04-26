Мэр Новосибирска взял грабли и навел порядок на «Чемском берегу»

«Чемской берег» – один из ключевых объектов благоустройства в Новосибирске в 2025 году. По итогам всероссийского голосования 2024 года за объекты благоустройства на территории города Новосибирска в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проект занял первое место.