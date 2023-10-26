500 горняков в ЮАР вышли из забоя, где их удерживали в качестве заложников члены профсоюза

Всем шахтёрам-золотодобытчикам в Спрингсе (ЮАР), ставшим жертвой разборок двух профсоюзов, удалось покинуть забой, где их удерживали в течение последних трёх дней активисты профсоюза AMCU, сообщает радиостанция EWN.
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