500 горняков в ЮАР вышли из забоя, где их удерживали в качестве заложников члены профсоюза

Всем шахтёрам-золотодобытчикам в Спрингсе (ЮАР), ставшим жертвой разборок двух профсоюзов, удалось покинуть забой, где их удерживали в течение последних трёх дней активисты профсоюза AMCU, сообщает радиостанция EWN.