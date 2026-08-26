Собянин: Обновление поездов на Ярославском направлении завершится к 2030 году

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в презентации двухэтажного пассажирского поезда, который 26 августа выйдет на маршрут Москва — Ярославль.
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