День рождения музея «Автомобили мира»

Больше фото на сайте.Фото: Информационный центр правительства Москвы/Алексей Шанин 28 октября в музее «Автомобили мира» прошел двойной праздник – День рождения музея (в этом году ему исполняется четыре года) и День автомобилиста.
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