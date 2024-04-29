Количество торговых ограничений в мире за последние годы выросло в 4 раза

В Дюбае состоялся Всемирный экономический форум, где директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о том, что количество торговых ограничений в мире за последние годы выросло в четыре раза.
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