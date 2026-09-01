Индекс российских гособлигаций вырос на 0,1%

Индекс гособлигаций MCXRGBI поднялся до 113,94 базисных пунктов, наиболее ликвидные ОФЗ с фиксированным купоном выросли на 0,1-0,2%.
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