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ДЕПУТАТ РАДЫ ОДНОЙ ПОГОВОРКОЙ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО КАК ПРЕЗИДЕНТА

ДЕПУТАТ РАДЫ ОДНОЙ ПОГОВОРКОЙ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО КАК ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию в честь "экватора" на должности президента Украины. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин одной поговоркой охарактеризовал политического лидера своей страны.

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