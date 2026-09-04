Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Зачем русские в избе оставляли «окно на тот свет» и куда оно вело

Окно в крестьянской избе никогда не было просто источником света. В языческом и христианском сознании русского человека этот проем, соединявший дом-крепость с внешним миром, воспринимался как самая уязвимая граница между двумя вселенными.

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