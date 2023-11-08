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Герои спецоперации станут наставниками для детей

Герои спецоперации станут наставниками для детей

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев рассказал каналу-путеводителю для бойцов и их семей «Дорога домой» о том, как могут найти себя фронтовики в сфере школьного и внешкольного образования и почему так важно их общение с молодежью.

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