Герои спецоперации станут наставниками для детей

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев рассказал каналу-путеводителю для бойцов и их семей «Дорога домой» о том, как могут найти себя фронтовики в сфере школьного и внешкольного образования и почему так важно их общение с молодежью.