🏖 Сегодня дети из Белгородской области отправятся на отдых в Крым «Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь «Бригантина «Белогорье», - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.