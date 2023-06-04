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🏖 Сегодня дети из Белгородской области отправятся на отдых в Крым

🏖 Сегодня дети из Белгородской области отправятся на отдых в Крым «Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь «Бригантина «Белогорье», - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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