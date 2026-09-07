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Как появились популярные алкогольные термины: «бухать», «подшофе», «бодун» и другие

Как появились популярные алкогольные термины: «бухать», «подшофе», «бодун» и другие

В русском языке существует множество выражений, связанных с употреблением алкоголя. Ранее мы уже объясняли, что значит что означает «быть под мухой».

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