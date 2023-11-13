Московская биржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс МосБиржи - основные события 14 ноября

Во вторник, 14 ноября, на срочном рынке Московской биржи начнутся торги новым расчетным вечным фьючерсом, базовым активом которого выступает основной индикатор российского фондового рынка – индекс МосБиржи.
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