После атаки беспилотников ВСУ возник пожар в порту Махачкалы Столицу Дагестана атаковали сегодня ночью украинские беспилотные летательные аппараты.
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