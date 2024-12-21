Молодые волки американской оборонки объявили войну матёрым хищникам ВПК

Технический директор американской оборонной компании Palantir Шьям Санкар опубликовал в сети доклад под названием «The Defense Reformation» («Реформа обороны»), в котором подверг разгромной критике ситуацию в американской оборонной промышленности.
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