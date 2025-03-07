Отмены каких санкций ждет американский бизнес, неравенство в России растет. Обзор Банки.ру

Президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи рассказал в интервью РБК, отмены каких санкций американский (и вообще иностранный) бизнес в стране ждет в первую очередь.
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