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Газета.ру

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Mash: внедорожник снес скорую в Тайшете, машины вылетели в кювет

Mash: внедорожник снес скорую в Тайшете, машины вылетели в кювет

В Иркутской области иномарка снесла скорую с медиками. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash. «Предварительно, 43-летний водитель Toyota Highlander ехал на зеленый и не пропустил бригаду — она мчалась на вызов с маячками и сиреной.

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