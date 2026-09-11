Mash: внедорожник снес скорую в Тайшете, машины вылетели в кювет

В Иркутской области иномарка снесла скорую с медиками. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash. «Предварительно, 43-летний водитель Toyota Highlander ехал на зеленый и не пропустил бригаду — она мчалась на вызов с маячками и сиреной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Кашвар: р...
- В редакции Ura.ru...
- ИВ Врач Каландия: мя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым